México muestra su poder; madruga a Brasil y lo noquea en el Clásico Mundial de Beisbol

Houston, Estados Unidos.- Jarren Duran, Alejandro Kirk y Alex Thomas conectaron sendos cuadrangulares para encabezar una ofensiva de 16 imparables y México noqueó a su similar de Brasil, al derrotarlo por 16-0 en seis entradas en el duelo estelar de la jornada en el Daikin Park de Houston y con ello sumó su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol.

A punta de extrabases, México tomó ventaja que ya nunca perdería en el fondo del primer capítulo. Con uno fuera, Randy Arozarena conectó doble al prado izquierdo y timbró con largo sencillo de Jonathan Aranda contra la barda del jardín derecho, que estuvo a centímetros de irse de cuadrangular.

Jonathan Aranda smacks an RBI single off the right field wall to drive in Randy Arozarena to give Mexico a 1-0 lead over Brazil! pic.twitter.com/RohTHGkNqi — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026

Alejandro Kirk, con otro batazo de dos estaciones por el jardín izquierdo remolcó a Aranda; luego Rowdy Téllez recibió base intencional y Nacho Alvarez Jr. lo entregó en segunda con rodado, pero Nick Gonzales respondió con hit detrás de segunda que envió a Aranda a la registradora y Alek Thomas con imparable al izquierdo puso el 4-0.

La novena azteca mantuvo su ofensiva en la segunda entrada, donde Jarren Duran se la botó al primer lanzamiento que vio, por todo el prado derecho, para el 5-0 y luego México volvió a la carga en el fondo del cuarto episodio, donde agregó seis carreras.

Las dos primera fueron remolcadas con doblete de Duran al prado izquierdo y anotadas por Thomas y Ortiz; luego Arozarena recibió pasaporte gratis y Kirk se los llevó por delante con cuadrangular por el jardín izquierdo, para el 10-0. La carrera once entró con wild pitch y fue anotada por Nacho Alvarez Jr. Alex Wilson con otro doblete en la quinta, remolcó a Joey Meneses con el 12-0.

Duran mostró su poder con el madero

Las anotaciones que sellaron el nocaut llegaron en el cierre del sexto rollo, donde Alex Thomas se voló la barda del jardín izquierdo-central para llevarse por delante a Gonzales y luego, Julián Ornelas con otro panorámico cañonazo de cuatro estaciones empujó a Jared Serna para el 16-0.

El encuentro lo inició Taijuan Walker (1-0), quien se sostuvo por tres entradas y un tercio, en las que no admitió daño alguno, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Le siguió Roel Ramírez y Alexander Armenta. Eric Pardinho (0-1) fue el derrotado al admitir 10 hits y ocho anotaciones en tres capítulos completos, con una base y un ponche.

Kirk también se fue para la calle

Con este resultado, la escuadra tricolor dejó la mesa puesta para un duelo ante los Estados Unidos este lunes, dentro del Grupo B. El equipo dirigido por Benjamín Gil cierra su participación en la fase de grupos ante Italia (2-0), el miercoles, donde podría estar en juego su boleto a la siguiente ronda.

Fuente: Tribuna del Yaqui