México vs Estados Unidos EN VIVO; dónde VER uno de los mejores duelos del Clásico Mundial 2026

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol 2026 vivirá uno de sus duelos más esperados cuando México se enfrente a Estados Unidos en un choque que promete emociones de principio a fin. Con ambas novenas repletas de talento proveniente de MLB, el compromiso se perfila como un auténtico choque de potencias que podría marcar el rumbo de la competencia y confirmar las aspiraciones de los dos equipos en el torneo internacional.

Estas dos escuadras ya han protagonizado varios duelos en las ediciones anteriores del WBC, aunque su siguiente batalla tendrá un sabor diferente, pues los dos equipos cuentan con sus mejores jugadores de Grandes Ligas. Por parte del combinado mexicano, se presenta un roster más sólido que los empleados en las justas anteriores, contando con figuras como Alejandro Kirk, Andrés Muñoz y Jonathan Aranda, todos en gran momento.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Por parte de Estados Unidos se tiene por primera vez a sus mejores estrellas, combinando una rotación de élite con algunos de los bateadores más poderosos de la MLB. Como carta de presentación en los lanzadores, se tiene a Tarik Skubal y Paul Skenes, siendo el segundo quien le abrirá el juego a los comandados por Benjamín Gil; en la ofensiva es más de lo mismo, pues se reúnen en un mismo line up a Aaron Judge, Kyle Schwarber, Cal Raleigh y Bryce Harper.

NO DOUBT ABOUT IT!



KYLE SCHWARBER GIVES TEAM USA THE LEAD uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/s0r7SsCKSo — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Hasta antes del 2026, se habían celebrado cinco ediciones del Clásico Mundial y tres de ellas contaban con un partido entre mexicanos y estadounidenses. Los antecedentes históricos marcan un dominio para la escuadra 'Tricolor', la cual buscará refrendarse en el duelo del 9 de marzo.

Su choque más reciente fue durante la fase de grupos del WBC 2023, donde México se impuso con categoría, dando muestra de lo que llegaría a lograr la novena mexicana en dicha edición. En ese encuentro, Joey Meneses fue nombrado el jugador más valioso luego de conectar un par de cuadrangulares y ser el mayor aportador a la pizarra, la cual marcó un contundente 11-5 a favor de la novena nacional.

JOEY MENESES WILL NOT BE STOPPED. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/MZIu4jqMwb — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

Horarios del México vs. Estados Unidos

Estadio: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

Fecha: Lunes, 9 de marzo

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/TUDN/Canal 9/VIX Premium/Disney+

Fuente: Tribuna del Yaqui