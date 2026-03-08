Suman Rayos de Hermosillo dos victorias de gira en la Liga mexicana de Basquetbol Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- Rayos de Hermosillo tuvo una semana de cuatro partidos como visitante, logrando importantes victorias en cancha ajena frente a Venados de Mazatlán y Caballeros de Culiacán durante su gira por el vecino estado de Sinaloa, dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol.

En estos cuatro compromisos, los máximos campeones en la historia del Cibacopa tuvieron buenas actuaciones individuales, con Romeao Ferguson emergiendo en el puerto como referente ofensivo, aportando dobles dígitos y liderazgo en la anotación para guiar a su equipo a la victoria.

Domínguez en acción



Por su parte, Cameron Gooden, que cada vez se asienta más en la liga controló los tableros con rebotes clave, y Justin Winston manejó los tiempos con criterio en la creación de la ofensiva del conjunto de la 'H'. Con una combinación interior-perímetro lograron sacar un par de triunfos de suma importancia para las aspiraciones del equipo que dirige Elián Villafañe; además, el club sumó su cuatro triunfo de la campaña en la Cibacopa.

Ferguson se mantiene como el pilar ofensivo de Rayos



Luego de tres semanas de actividad en la liga de baloncesto más intensa del país, Romeao Ferguson figura entre los líderes de anotación; Cameron Gooden y Kiandre Gaddy aparecen en la parte alta de la tabla de rebotes; y Justin Winston se ubica entre los primeros en asistencias por partido. Esos pilares marcan la ruta del equipo.

Gooden también contribuye al ataque de los de la 'H'



El desafío para el cuerpo técnico es claro: transformar el potencial individual en rendimiento colectivo durante los 40 minutos. Con ajustes en la rotación y mayor rigor defensivo, Rayos buscará seguir sumando en una semana en la que sólo tendrán dos partidos frente a Halcones de Ciudad Obregón, el viernes 13 y sábado 14 de marzo en la Arena Sonora.

Rayos se refuerza

Rayos de Hermosillo, realizó un cambio en su plantilla para reforzar la escuadra capitalina con la llegada de Woody Newton II. El nuevo jugador del conjunto de la 'H', Atwood Benjamin 'Woody' Newton II, nació en 2001 en Washington, D.C., y juega en la posición de alero-pívot; mide 2.03 metros.

Newton II es la cara nueva con Hermosillo



Se formó en McKinley Tech y en Mt. Zion Prep, donde destacó como anotador y reboteador, y fue clasificado por Rivals entre los mejores reclutas de su generación. Inició su carrera universitaria en Syracuse, pasó posteriormente a Oklahoma State y, más tarde, se incorporó al programa de George Mason, convirtiéndose en una pieza importante del equipo por su defensa, capacidad para anotar desde fuera y presencia en el rebote.

En George Mason aportó minutos consistentes, bloqueos y triples en momentos clave; en la semifinal del torneo de la Atlantic 10 fue destacado por sus tareas defensivas y por entregar dobles figuras en puntos y rebotes en un partido decisivo para el equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui