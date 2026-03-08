Un 'Rayo' Rodríguez despierta al América y vencen a los Gallos Blancos en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Por enésima ocasión en el Clausura 2026, las Águilas del América parecen haber encontrado una fórmula que les funcione, ya que terminaron venciendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Brian Rodríguez fue uno de los más destacados del encuentro, pues marcó un tanto y guio a los de Coapa para poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Los dirigidos por André Jardine llegaron a la cancha del Estadio Corregidora en pleno estado de crisis, ya que su victoria más reciente había sido el 20 de febrero en la jornada 7 del certamen, cuando vencieron de amplio margen al Puebla FC. Luego de ello, habían sido goleados por los Tigres UANL y luego vencidos por los Bravos de Juárez, ambos jugando de local.

Con este antecedente, las Águilas salieron a matar desde los primeros minutos, aunque no encontraron la claridad en la última línea de la cancha; una de las más claras fue al 10', cuando Alejandro Zendejas sirvió un pase filtrado para Patricio Salas, aunque el juvenil terminó reventando el palo izquierdo. Al no poder adelantarse con jugadas colectivas, tuvo que llegar una individualidad para inaugurar el marcador.

El 'Rayito' tomó el balón desde el cuarto de su propia cancha y emprendió la carrera a máxima velocidad hacia el arco rival. El sudamericano logró 'desparramar' a dos defensivos antes de definir de manera certera para poner el uno por cero parcial, causando el furor en la casa de los Gallos Blancos que en esta ocasión lucía pintada de amarillo.

El primero a nuestro favor, golazo por Brian Rodríguez. uD83EuDEE17?? pic.twitter.com/g9AB6GCOLY — Club América (@ClubAmerica) March 8, 2026

La jugada que propició la segunda anotación del América también fue realizada por Brian Rodríguez; el atacante desbordó por la banda y lanzó un centro preciso, el cual fue rematado de primera intención por 'Pato' Salas. El disparo fue rechazado por la zaga, pero el rebote le volvió a quedar al canterano americanista, quien volvió a definir de manera violenta, imposibilitando la reacción del rival.

El conjunto capitalino terminó pidiendo la hora ante un Querétaro que no bajaba los brazos e intentaba buscar el empate luego de su primera anotación caída en el agregado de la primera mitad. Con este resultado, el América logra escalar a la octava posición de la tabla con apenas cuatro triunfos, dos empates y cuatro descalabros en 10 jornadas disputadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui