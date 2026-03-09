Confirmado; Tarik Skubal no lanzará más con EU y volverá al campamento de los Tigers

Houston, Estados Unidos.- Mientras que el equipo de los Estados Unidos continúa en su carrera para llegar muy lejos en el Clásico Mundial de Beisbol, el lanzador zurdo Tarik Skubal ha decido que llegó el final del camino para él en esta competencia.

Mark DeRosa, timonel del equipo de las barras y las estrellas, anunció este lunes previo al duelo ante la selección de México, que Skubal regresará a la Florida para reincorporarse a los entrenamientos de pretemporada de los Detroit Tigers.

Tarik Skubal will not pitch again for Team USA, per @BNightengale pic.twitter.com/GWYzHYvvhM — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026

Skubal vio acción por primera vez en el Clásico Mundial el pasado sábado, cuando enfrentó a Gran Bretaña en acciones del Grupo B que tiene como sede el Daikin Park de Houston. En ese encuentro, lanzó 3.0 entradas de dos hits, incluyendo un jonrón de Nate Eaton para abrir el juego, con una sola carrera, cinco ponches y sin bases por bolas en un triunfo de los Estados Unidos por 9-1.

El zurdo decidió regresar a su equipo

Previo al Clásico, Skubal había anunciado su intención de lanzar en un solo juego, pero después del encuentro del sábado, el as de Detroit y dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana expresó que las emociones de este evento podían hacerle cambiar de idea y volver a abrir por los Estados Unidos.

"Intentamos que funcionara, pero simplemente no se pudo", comentó Skubal, según Chandler Rome de The Athletic. "Lo odio, pero está bien. Seré el primero en inscribirme para los Juegos Olímpicos de 2028, o para el próximo Clásico Mundial; ahí también seré el primero".

Skubal tuna una buena presentación en el Clásico

Sin embargo, DeRosa confirmó el lunes que se seguirá el plan original de Skubal participar en un solo choque. "Siempre avanzamos bajo la idea de que él iba a irse después de la fase de grupos", dijo DeRosa. "Eso cambió un poco, porque es especial subirse al montículo con el jersey de 'USA' y estar en el clubhouse con esos muchachos. Pero se va a ir después de esta noche, volverá a Lakeland (Florida) y estará en el campamento de los Tigers".

Skubal, de 29 años, viene de ganar el Premio Cy Young en las últimas dos campañas vistiendo el uniforme de Detroit. El zurdo ganará 32 millones de dólares en el 2026 tras ganar su caso de arbitraje y será agente libre después de la venidera temporada de Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui