Halcones de Obregón vs Caballeros de Culiacán; horarios y canales para ver EN VIVO la Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Halcones de Obregón han tenido un buen arranque en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, donde se encuentran peleando en las primeras posiciones del standing. Para su onceava serie del año, los comandados por el coach Manu Gelpi regresarán a la duela de la Arena Itson para recibir a unos golpeados Caballeros de Culiacán.

La quinteta del sur de Sonora se encuentra en la tercera posición de la tabla; Halcones registra siete victorias y solo tres empates, lo que lo deja empatado en promedio de victorias con Frayles de Guasave, pero el conjunto sinaloense queda mejor ubicado por la diferencia de unidades. En un panorama totalmente distinto, los Caballeros se encuentran en el último lugar del standing, compartiendo el sótano con Ostioneros de Guaymas.

Obregón tuvo un descanso programado durante el fin de semana pasado, por lo que su encuentro más reciente fue cuando visitaron el Gimnasio Juan de la Barrera para enfrentarse a Los Ángeles de la CDMX. A pesar del complicado rival, los Halcones se llevaron el triunfo en los dos compromisos, incluyendo una remontada de último minuto comandada por Joshua Perkins.

Por su parte, Caballeros viene de haber recibido a los Rayos de Hermosillo, quienes consiguieron barrer la serie con un par de victorias contundentes en el Polideportivo Juan S. Millán. El jugador más destacado de los partidos fue Romeao Ferguson, quien aportó con 40 unidades para los sonorenses, además de 13 rebotes y nueve asistencias.

A pesar del buen paso que ha tenido Halcones, aún buscan su mejor faceta jugando en su 'Nido', ya que en casa mantiene foja de dos triunfos y dos derrotas, mientras que de visita han tenido mejor desempeño. El enfrentarse a Culiacán representa una oportunidad inmejorable para lograrlo, ya que ellos no han podido ganar un solo encuentro cuando se encuentran de gira.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Caballeros de Culiacán

Sede: Arena Itson, Ciudad Obregón, Sonora

Fechas: Juego 1: martes, 10 de marzo / Juego 2: miércoles, 11 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui