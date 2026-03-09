Importantes creadores de contenido asistirán al Torneo Maja El Grande: Esto es pesca en San Carlos

Guaymas, Sonora.- La cuenta regresiva ya empezó, ya que este viernes 13 y sábado 14 de marzo se pondrá en marcha por primera vez en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, el Torneo Maja El Grande: Esto Es pesca. El certamen, que ha convocado a los mejores competidores de la región, también tendrá invitados de lujo, debido a que se espera la presencia de los creadores de contenido más virales de la materia, tanto de México como del resto del mundo.

Invitados de lujo

Cabe destacar que el evento está liderado por Jorge Acosta, fundador de Esto Es Pesca, y que es conocido por ser el creador de contenido número uno de pesca en habla hispana. Pero además de Acosta, los influencers Mexangler, Baja Molinito Experience, Snook Mafia, José Manieblas y Kraken Pesca estarán generando contenido en tiempo real en las actividades, lo que permitirá atraer a seguidores y nuevos aficionados.

Cada uno de los creadores de contenido que estarán invitados al torneo de pesca, superan los 100 mil seguidores en sus redes sociales. Además de que suman millones de reproducciones en los contenidos de pesca deportiva que publican cada semana.

Detalles

El cronograma de las acciones indica que arrancará el sábado 14 a partir de las 6:00 horas, con el disparo que ponga en marcha a las embarcaciones que saldrán de la Marina de San Carlos en busca de las mejores piezas de jurel de Castilla. Por la tarde, la recepción y pesaje de ejemplares se realizará de las 15:00 a las 17:00 horas. La ceremonia de premiación y clausura del evento dará comienzo en punto de las 19:00 horas en el andador de la Marina San Carlos, frente al Marinaterra.

Inscripciones

Hasta el momento, las inscripciones se encuentran disponibles. El costo para participar en este importante evento es de 10 mil pesos por embarcación. Además de las jugosas bolsas en premios, el ganador del certamen obtendrá también su boleto a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz. Para mayor información del esperado Torneo Maja El Grande: Esto es pesca; los interesados se pueden comunicar al número telefónico (662) 257 0476.

Información del torneo

Premios

Primer lugar: 150 mil pesos mexicanos.

Segundo lugar: 50 mil pesos mexicanos.

Tercer lugar: 20 mil pesos mexicanos.

Jackpot especial: 5 mil pesos a la mejor pieza capturada.

Fuente: Tribuna del Yaqui