¡Juegazo! Estados Unidos frena el ascenso de México en el Clásico Mundial de Beisbol

Houston, Estados Unidos.- Desde que se dieron a conocer los grupos para la edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol, uno de los duelos que generaba mayor expectativa era el de México contra Estados Unidos... y este lunes 9 de marzo no defraudó; al contrario, ambos equipos protagonizaron un intenso duelo, que favoreció a los norteamericanos 5-3.

Un rally de cinco carreras en la tercera y una increíble actuación monticular de Paul Skenes comandaron el triunfo de los de las 'Barras y las Estrellas', que de paso se mantienen con paso perfecto en la competencia y aseguraron su pase a los cuartos de final.

Juegazo

Manny Barreda, el encargado de abrir el compromiso por el Tri, no desentonó, lanzó dos entradas completas de solamente par de imparables sin carrera. La ofensiva norteamericana llegaría en la tercera entrada, justamente ante los envíos de Jesús Cruz, que entró al juego por 'Manny'.

Aaron Judge castigaría al relevista cachanilla con jonrón al jardín derecho con Harper en las almohadillas para el 2-0. Posteriormente, Roman Anthony terminaría por cerrar el rally con otro metrallazo productor de tres rayitas más, que complicó la noche para México.

JARREN DURAN AGAIN!



It's a two-run ballgame uD83DuDC40 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YLNLYiO9Yl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Con el resultado 5-0 en contra, Paul Skenes apagó por completo la ofensiva azteca. El Cy Young de la Nacional trabajó cuatro entradas completas, sin carrera, donde únicamente permitió un imparable, sellando una importante joya en el Daikin Park, de Texas.

Garra

La respuesta tricolor llegaría en la sexta, ya sin Skenes en el juego; Jarren Duran rompería el cero con cuadrangular entre el jardín izquierdo y central. En ese mismo inning, Joey Meneses remolcaría la segunda con imparable ante los lanzamientos de Matt Boyd. En la octava, el mismo Durán pondría a soñar a la afición con la remontada, con su segundo jonrón de la noche, pero no fue suficiente, ya que en la novena, Garrett Whitlock se fajó en el cierre y aseguró la victoria estadounidense.

La victoria fue para Paul Skenes, mientras que Manny Barrera se fue sin decisión. La derrota cargó para el relevista estelar de los Águilas de Mexicali, Jesús Cruz. Mientras que el cerrador de Boston Red Sox, Garrett Whitlock, se encargó de salvar el compromiso.

México vuelve a la actividad hasta el próximo miércoles 11 de marzo, cuando se mida ante Italia, en un duelo que debe ganar a como dé lugar, para obtener así su pase a la siguiente ronda. Mientras que Estados Unidos, este martes se medirá igualmente ante Italia.

