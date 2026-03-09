La del honor: Colombia se despide del Clásico Mundial de Beisbol con victoria ante Panamá

San Juan, Puerto Rico.- Una de las selecciones que se proyectaba como 'caballo negro' de la competencia, Colombia, no cumplió con la expectativa y, a falta de todavía una jornada para que finalice la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol, los cafetaleros ya se despidieron del torneo.

Con duros tropiezos en sus primeros compromisos, este lunes 9 de marzo, Colombia se marchó del torneo internacional con una cerrada victoria frente a Panamá 4-3, dentro de las acciones correspondientes al Grupo A, que se realizó en la capital de Puerto Rico.

La victoria le dio la oportunidad a los sudamericanos de obtener boleto directo al próximo Clásico Mundial al terminar con marca de 1-3, igual que la selección de Panamá, pero con la ventaja en un desempate por el resultado obtenido este lunes en el Estadio Hiram Bithorn.

Luego de sufrir derrotas en sus primeros tres partidos, los cafetaleros encontraron su ritmo ofensivo en la sexta entrada contra los relevistas Jorge García y Miguel Díaz al anotar cuatro rayitas, incluyendo un sencillo de dos carreras del experimentado Reynaldo Rodríguez, quien es figura de los Charros de Jalisco.

Panama has been eliminated from WBC title contention after their loss to Colombia. pic.twitter.com/D92fozcFmC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 9, 2026

"Es una victoria importante para nuestro país y para mí especial porque prácticamente estoy de salida", indicó el cañonero de la liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), quien apenas promedió .083 (de 12-1) en el torneo, cifras que quedan muy por debajo de su nivel mostrado en las grandes competencias.

Por otra parte, el zurdo Adrián Almeida encabezó el trabajo monticular a principios del encuentro al lanzar cuatro entradas sin hits. "No logramos el objetivo que estábamos buscando, pero el juego era superimportante y venimos a competir y se dieron las cosas", afirmó Almeida.

A su vez, aunque no se cumplió con el objetivo, el manager José Mosquera agradeció la entrega de su equipo que salió enfocado en sacar el triunfo. "Quiero agradecer a todos los jugadores que asistieron. Esto no hubiese sido posible sin las ganas y el amor que tienen por la camiseta. A veces, en los momentos difíciles, muchas envidias y cosas se disfrazan de opinión y a veces tienes que luchar con todo eso", dijo el manager.

uD83EuDEE8? IMPRESIONANTE JUGADA DEFENSIVA | Colombia corta la oportunidad ofensiva de Panamá y se mantiene arriba en el marcador.



uD83DuDCFA Sigue la acción del Clásico Mundial 2026 por #WapaDeportes y en https://t.co/IHI2WPN1d0 si estás en Puerto Rico. pic.twitter.com/XlUqnK2xOS — #WAPADeportes (@wapadeportes) March 9, 2026

"Agradecerles a ellos porque al final son los que sacan la cara. Uno trata de ponerlos en posición para que tengan éxito; es complicado a veces, pero nunca perdemos la fe en ellos. Cuando uno les muestra esa confianza y estás claro con ellos, salen a hacer lo que saben hacer. Julio Teherán, José Quintana, Rodríguez, Gio Urshela fueron los que trajeron el béisbol aquí. Antes del 2017 nadie hablaba de Colombia y ellos le han abierto el camino", sentenció el estratega.

Fuente: Tribuna del Yaqui