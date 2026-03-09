LMP: Los Venados y los Tomateros realizan megacanje, intercambian ocho peloteros

Guadalajara, Jalisco.- Vaya sacudida que le dieron a sus respectivos equipos los Tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán, quienes anunciaron este lunes un canje de jugadores que incluye a ocho estelares peloteros, de cara a la campaña 2026-2027 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).
A través de un boletín difundido en la página de la LAMP, se dio a conocer que los guindas sumarán al infielder Ramiro Peña, el jardinero Fabricio Macías y los lanzadores Edgar Torres y Nolan Kingham; mientras que los porteños se hacen del segunda base Ramón Ríos, además de los serpentineros Aldo Montes, Fernando Olguín y Roel Ramírez.
De esta manera, 'El Pollo' Peña regresa a la que fue su casa por 15 campañas, con más de 800 juegos disputados con el equipo de la capital sinaloense en la Liga del Pacífico, con quienes sumó tres campeonatos y tres Series del Caribe. Ramiro disputó los 68 juegos de la campaña pasada con los porteños, bateando para .273, con 4 jonrones y 23 carreras producidas.
Macías es un jardinero que ha disputado 6 campañas en la LAMP, jugando previamente con Águilas y Venados, teniendo 278 juegos en su carrera. Mientras tanto, Édgar Torres es un lanzador zurdo, que acumula 11 años jugando en el circuito invernal, con experiencia en Naranjeros, Venados, Mayos y Sultanes, sumando 27 victorias en su trayectoria. Finalmente, Nolan Kingham se unirá a la rotación culichi, teniendo ya 22 aperturas en la Liga, con marca de 3-8, con 90 ponches acumulados.
Por los mazatlecos, Ramón Ríos regresa al Teodoro Mariscal, ya con 17 temporadas de experiencia en la Liga del Pacífico, jugando previamente con Naranjeros, Águilas, Venados y Tomateros. 'La Pulpa' suma 766 juegos, más de 250 carreras remolcadas, más de 700 imparables y en la campaña pasada, fue cuarto lugar en el departamento de promedio de bateo, con .327.
A su vez, Montes suma 33 triunfos de por vida en el circuito, jugando 10 campañas, todas con los Tomateros; mientras que Olguín tiene 4 años jugando en la LAMP, defendiendo únicamente la camiseta guinda. El lanzador derecho suma 81.0 entradas, con marca de 3-1 y 4 retenciones.
Roel Ramírez es un relevista que ha vestido los colores de Yaquis y Tomateros y que buscará ser un brazo seguro en el bullpen de los Venados. Estos movimientos son de manera definitiva entre las organizaciones de cara a la Temporada 2026-2027.
Fuente: Tribuna del Yaqui