LMP: Los Venados y los Tomateros realizan megacanje, intercambian ocho peloteros

Guadalajara, Jalisco.- Vaya sacudida que le dieron a sus respectivos equipos los Tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán, quienes anunciaron este lunes un canje de jugadores que incluye a ocho estelares peloteros, de cara a la campaña 2026-2027 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

A través de un boletín difundido en la página de la LAMP, se dio a conocer que los guindas sumarán al infielder Ramiro Peña, el jardinero Fabricio Macías y los lanzadores Edgar Torres y Nolan Kingham; mientras que los porteños se hacen del segunda base Ramón Ríos, además de los serpentineros Aldo Montes, Fernando Olguín y Roel Ramírez.

Ramiro Peña regresa a los Tomateros

De esta manera, 'El Pollo' Peña regresa a la que fue su casa por 15 campañas, con más de 800 juegos disputados con el equipo de la capital sinaloense en la Liga del Pacífico, con quienes sumó tres campeonatos y tres Series del Caribe. Ramiro disputó los 68 juegos de la campaña pasada con los porteños, bateando para .273, con 4 jonrones y 23 carreras producidas.

Macías es un jardinero que ha disputado 6 campañas en la LAMP, jugando previamente con Águilas y Venados, teniendo 278 juegos en su carrera. Mientras tanto, Édgar Torres es un lanzador zurdo, que acumula 11 años jugando en el circuito invernal, con experiencia en Naranjeros, Venados, Mayos y Sultanes, sumando 27 victorias en su trayectoria. Finalmente, Nolan Kingham se unirá a la rotación culichi, teniendo ya 22 aperturas en la Liga, con marca de 3-8, con 90 ponches acumulados.

Ríos es un excelente bateador, además de buen defensivo

Por los mazatlecos, Ramón Ríos regresa al Teodoro Mariscal, ya con 17 temporadas de experiencia en la Liga del Pacífico, jugando previamente con Naranjeros, Águilas, Venados y Tomateros. 'La Pulpa' suma 766 juegos, más de 250 carreras remolcadas, más de 700 imparables y en la campaña pasada, fue cuarto lugar en el departamento de promedio de bateo, con .327.

Roel Ramírez lanzará con los Venados

A su vez, Montes suma 33 triunfos de por vida en el circuito, jugando 10 campañas, todas con los Tomateros; mientras que Olguín tiene 4 años jugando en la LAMP, defendiendo únicamente la camiseta guinda. El lanzador derecho suma 81.0 entradas, con marca de 3-1 y 4 retenciones.

Roel Ramírez es un relevista que ha vestido los colores de Yaquis y Tomateros y que buscará ser un brazo seguro en el bullpen de los Venados. Estos movimientos son de manera definitiva entre las organizaciones de cara a la Temporada 2026-2027.

