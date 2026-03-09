MLB: Pitcher venezolano firma una auténtica millonada con los Philadelphia Phillies

Philadelphia, Estados Unidos.- Con todo y el Clásico Mundial de Beisbol en marcha, los movimientos en las Grandes Ligas no paran, ya que este lunes 9 de marzo, se confirmó que los Philadelphia Phillies llegaron a un acuerdo millonario con el pitcher venezolano Jesús Luzardo.

Según el portal de la MLB, la escuadra de la Liga Nacional y el zurdo habían acordado una extensión de cinco años y 135 millones de dólares. Luzardo, de 28 años, se perfilaba a convertirse en agente libre después de la campaña del 2026, por lo que este nuevo contrato le permitirá mantenerse por un largo tiempo, hasta la temporada del 2031.

Igualmente, entre los parámetros de su nuevo acuerdo está un bono de un millón de dólares cada vez que sea cambiado, hasta que alcance los 10 años en las Grandes Ligas, que será cuando salte a la lomita de los disparos en al menos tres campañas más.

Ahora, con este nuevo contrato, el pitcher de 28 años de edad está entre los mejores lanzadores de todo el diamante en cuanto a salario, con un promedio de 27 millones de dólares por temporada. Es superado por Framber Valdez (38.3 millones de dólares), Blake Snell (30.01), Garret Crochet (28.3) y Max Fried (27.5), nombres que también se perfilan como los mejores en el Big Show.

Cabe destacar que los Phillies se quedaron con los servicios de Luzardo desde los Marlins antes de la campaña pasada y el zurdo brilló en su primer año con dichos colores, terminando de séptimo en las votaciones por el Premio Cy Young de la Liga Nacional tras alcanzar una impresionante marca de 15-7 con efectividad de 3.92 y 216 ponches en 183.2 innings.

Por otra parte, en siete temporadas en las Grandes Ligas, Luzardo lleva promedio de carreras limpias de 4.19 a lo largo de 137 presentaciones, cifras que ha ido mejorando en las últimas campañas, siendo además ahora el 'as' en la rotación de los de Philadelphia.

Aunque Luzardo es nacido en Perú, es de ascendencia vinotinto. Aunque ya se puso en marcha el torneo, el estelar podría jugar en la segunda ronda con el equipo venezolano, ya que aparece en la lista de reserva de lanzadores del manager Omar López, pero luce complicado que se pueda concretar, debido a que el pitcher estará enfocándose en cumplir con los entrenamientos de su equipo en la MLB.

