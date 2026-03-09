Naranjeros de Hermosillo se despide con victoria de la Liga Mexicana de Softbol 2026

Hermosillo, Sonora.- La fase regular de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) llegó a su fin y los Naranjeros de Hermosillo se despidieron con una contundente victoria 10-4 en su casa, el estadio Fernando Valenzuela, frente a los Charros de Jalisco este fin de semana.

A pesar de que el conjunto de Sonora logró cerrar el torneo con triunfo, no cumplieron con el principal objetivo de la directiva, que era obtener su boleto a la siguiente ronda de la LMS, por lo que, al igual que el año pasado en el torneo de estreno, se volvieron a quedar en el camino.

Acciones

Charros Softbol fue quien abrió las acciones en el marcador en la primera entrada, cuando Ana López mandó a Educhi a la caja registradora con imparable frente a los lanzamientos de Shiono Oguri. La respuesta fue inmediata por parte del combinado naranja; Yilian Rondón remolcó con doblete a Kyleigh Sand con la carrera de la quiniela a favor de Hermosillo y, más adelante, la propia Rondón llegó al pentágono con elevado de sacrificio de Halajian.

Gracias por acompañarnos esta temporada uD83EuDDE1uD83CuDF4AuD83DuDE2D En verdad apreciamos mucho su presencia y su apoyo en cada juego uD83EuDEE1 pic.twitter.com/6HTfMgFoxc — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) March 9, 2026

Las tapatías igualaron el juego en la tercera ante la relevista Sona Halajian con elevado de sacrificio de Valeria Quiroga, pero en la parte baja de ese mismo rollo, la escuadra local volvió a la carga y retomó la ventaja gracias a un batazo de sacrificio de Paetynn López y, posteriormente, Guilia Koutsoyanopulus con imparable mandó al pentágono a Morgan Smith para el 4-2. A su vez, Rissa Bajusz coronó el rally con sencillo que timbró a Koutsoyanopulus.

Las locales ampliaron la pizarra en la cuarta gracias a un cuadrangular solitario de Karen Hernández que dio ventaja de cuatro carreras. La estadounidense Morgan Smith remolcó una carrera más con sencillo al jardín izquierdo, anotando Kyleigh Sand y Sona Halajian. Con cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo ante Yeraldine Carrión, pusieron la pizarra 10-2.

Jalisco acortó la desventaja en la sexta entrada ante la relevista con tablazo de Valerie Canales a las paradas cortas y después, en wild pitch de Ana Rosas, anotó Valeria Quiroga para el 10-4. Rosas se mantuvo en la lomita de los disparos en la séptima entrada y logró colgar el cero para así terminar el juego.

NARANJEROS SOFTBOL FEMENIL 2026 uD83EuDDE1uD83EuDEE1 pic.twitter.com/mcPOCiZllS — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) March 9, 2026

El triunfo fue para Sona Halajian, mientras que Roxana Cota cargó con el descalabro. De esta forma, con un triunfo en el estadio Fernando Valenzuela, culminó el año de las de la H en la Liga Mexicana de Softbol y también para Charros de Jalisco, que se quedó con el último lugar de la tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui