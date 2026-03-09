NFL: Se acabó; los Dolphins liberan a Tua Tagovailoa y ya tiene nuevo mariscal de campo

Miami, Estados Unidos.- Se acabó la paciencia en Miami y los Dolphins decidieron tomar una de las decisiones más drásticas de la temporada baja, al anunciar que liberarán al quarterback Tua Tagovailoa cuando inicie el nuevo año de la NFL, en un movimiento que ya se veía venir.

Con la liberación del titular principal en la posición de mariscal de campo del equipo durante las últimas cinco temporadas y media, los Dolphins absorberán 99.2 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial, la cifra más alta registrada en la historia de la NFL para un solo jugador.

Thank you for everything, Tua. pic.twitter.com/as4ZyV3nxN — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) March 9, 2026

El año nuevo de la liga comienza el miércoles por la tarde. Si la salida de Tagovailoa se designa como una liberación posterior al 1 de junio, los 99 millones de dólares se repartirán en dos años, con aproximadamente dos tercios del tope salarial de este año y el tercio restante en 2027.

El lugar de Tagovailoa será ocupado por Malik Willis, según una persona familiarizada con las negociaciones que habló con la agencia The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se ha completado ningún acuerdo. Willis tiene números deslumbrantes, aunque en una muestra muy pequeña.

Tagovailoa no logró despuntar con los Dolphins

"Recientemente informé a Tua y a su representante que vamos a avanzar en una nueva dirección en la posición de quarterback y lo dejaremos en marcha al inicio del nuevo año de la liga", dijo el gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, en declaraciones publicadas a través del equipo.

En Miami, Willis se reunirá con Sullivan y el nuevo entrenador principal de los Dolphins, Jeff Hafley. El trío estaba junto en Green Bay, un equipo con el que Willis, considerado uno de los mejores quarterbacks de esta clase de agentes libres completó 70 de 89 pases en tres partidos durante las dos últimas temporadas, lanzando para 972 yardas, seis touchdowns y ninguna intercepción.

Dolphins signing QB Malik Willis to a 3-year, $67.5M deal with $45M fully guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/zQ4a4AKVml — NFL (@NFL) March 9, 2026

Es el último movimiento y sin duda uno de los más significativos en esta pretemporada de reconstrucción y cambios para los Dolphins. Grandes nombres como el receptor Tyreek Hill y el cazamariscales Bradley Chubb no van a regresar la próxima campaña.

Otro movimiento llegó el lunes cuando los Dolphins acordaron traspasar al safety Minkah Fitzpatrick a los New York Jets a cambio de una selección de séptima ronda, según una persona familiarizada con las negociaciones. La mayor duda que quedaba era la de quarterback y si Tagovailoa tendría otra oportunidad. Finalmente se respondió este lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui