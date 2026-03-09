Tatis comanda paliza ante Israel y Dominicana se clasifica a cuartos de final del CMB

Miami; Estados Unidos.- En una jornada histórica para él, Fernando Tatis conectó un grand slam y remolcó seis carreras, para guiar a la República Dominicana a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, con una fácil victoria por 10-1 sobre Israel, este lunes en el IoanDepot de Miami.

Fue el primer grand slam para un jugador de Dominicana en el Clásico y también la mayor cantidad de producciones en un juego para un quisqueyano; empatando con el mexicano Adrián González en 2009 como el segundo mayor número en un partido del CMB, una por detrás del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

GRAND SLAM



Fernando Tatis Jr. has entered the chat in a BIG way! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IEFTEFPwW8 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Fue en la segunda entrada donde Tatis conectó su jonrón ante un cambio de velocidad de 78.5 millas por hora del perdedor Ryan Prager, que se quedó admirando el batazo que pasó por encima de la barda del jardín izquierdo, y luego añadió un sencillo de dos carreras en la séptima. Geraldo Perdomo puso a los dominicanos por delante con una base por bolas con las bases llenas en el segundo capítulo, antes del cañonazo de Tatis.

Tatis festejó en grande su batazo

Los dominicanos (3-0) lideran el Grupo D sobre Venezuela (2-0), que también aseguró un puesto en cuartos de final gracias a la victoria dominicana. Venezuela juega contra Nicaragua (0-3) más tarde este lunes y el ganador del partido Venezuela-República Dominicana del martes se enfrentará a Corea del Sur en cuartos de final en Miami el viernes. El perdedor se enfrentará a Shohei Ohtani y Japón en Miami el sábado. La derrota eliminó a Israel (1-2) de avanzar más allá de la fase de grupos.

Fernando Tatis Jr. and Team Dominican Republic have punched their ticket to the #WorldBaseballClassic quarterfinals! uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/X8MGq8rR6c — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Oneil Cruz añadió un jonrón solitario en la cuarta entrada ante Zack Weiss. Spencer Horwitz impulsó la única carrera de Israel con un jonrón en la cuarta entrada contra el ganador Bryan Bello. Ese fue el único hit permitido en cinco entradas por Bello, ponchando a siete y sin dar bases por bolas. Horwitz y Noah Mendlinger, los dos mejores bateadores del orden para Israel (1-2), se combinaron 2 de 7, mientras que el resto del orden se fue 0 de 22.

Fuente: Tribuna del Yaqui