Una más; Travis Kelce está cerca de un acuerdo para regresar con los Kansas City Chiefs

Kansas City, Estados Unidos.- Tal parece que la historia de Travis Kelce en la NFL tiene un último capítulo que escribir, esto después de darse a conocer este lunes que el histórico ala cerrada estaría cerca de un arreglo para regresar por una campaña más con los Kansas City Chiefs.

Se espera que Kelce, de 36 años y uno de los alas cerradas más ilustres de la NFL y tres veces campeón con los Chiefs, regrese para su decimocuarta temporada con el equipo. Kelce dijo a finales de la temporada pasada que tomaría una decisión sobre si retirarse a principios de marzo, lo que daría cierta seguridad a los Chiefs mientras intentan reconstruir su plantilla. La ventana de negociación para agentes libres se abrió el lunes y el año de la liga comienza el miércoles, momento en el que se podrán finalizar los traspasos y contratos.

Breaking: Travis Kelce is expected to return for his 14th season with the Kansas City Chiefs, according to NFL Network.



The 3X Super Bowl champ is BACK?? pic.twitter.com/baQ5pleJLb — ESPN (@espn) March 9, 2026

Los Chiefs también están intentando planificar el draft de la NFL del mes que viene. Tienen dos elecciones de primera ronda tras el traspaso del cornerback Trent McDuffie a los Rams la semana pasada, la número 9 y la número 29 que adquirieron de Los Ángeles.

Kelce estaría listo para un último baile en la NFL

"Creo que hemos adoptado un enfoque algo diferente con Travis, en el sentido de que nos hemos preparado para cualquiera de los dos escenarios", dijo el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, durante el combine de scouting del mes pasado. "El entrenador (Andy Reid) mencionó el viernes que ha tenido un gran diálogo con Travis. Por nuestra parte, yo (el subdirector general) Chris Shea y el equipo de Travis, hemos tenido buenos diálogos ahí. Travis es el mejor, es un icono y ojalá vuelva y dejemos que ese proceso siga su curso".

El ala cerrado es uno de los mejores de todos los tiempos

Kelce empezó a plantearse el retiro hace dos años, pero la temporada pasada volvió a Kansas City en gran parte porque no quería que su carrera terminara con una humillante derrota ante Filadelfia en el Super Bowl. La misma sensación de decepción casi con toda seguridad influyó en su regreso, ya que los Chiefs llegan ahora tras una temporada de 6-11, la peor desde 2012.

Fuente: Tribuna del Yaqui