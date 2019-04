A paso firme en su debut en tierra, Rafa Nadal arrolla a Bautista en Montecarlo

Francia, Montecarlo.- El que fuera el debut del tenista español Rafael Nadal sobre tierra batida dentro de la temporada 2019 ha durado exactamente 76 minutos, es el tiempo para borrar de la pista a un rival de tanta calidad como Roberto Bautista, número 22 de la ATP, segundo español del ránking, vencedor este año del torneo de Doha.

A un rival también experto en tierra y de un proverbial espíritu de lucha le ha endosado un 6-1 y 6-1 (el primer set en 31 minutos, después de ir 5-0 por delante) evidenciando el enorme nivel al que empieza una nueva andadura por su superficie favorita. Rafa, con su tío Toni en el banquillo junto a su entrenador, Carlos Moyá, no ha mostrado flaqueza alguna.

El partido no ha tenido demasiado ritmo porque Roberto no ha logrado escapar apenas del dominio de Nadal. Bien al saque, aunque no en la línea del pasado Open de Australia, y tan eficaz como siempre llevó el control del partido en todo momento y aprovechó su velocidad de piernas en las ocasiones en las que Roberto logró liberarse un tanto de su presión y acercarse un poco a la línea de fondo.

Es el primer partido en casi un año en esta superficie. Pero, por supuesto, un comienzo como este ayuda", indicó el espñaol.

El mensaje que recibe Gregor Dimitrov, que será su próximo rival tras vencer por 7-6 y 6-4 a Struff, es que probablemente se tendrá que enfrentar a la mejor versión de Rafa Nadal, o al menos a un Nadal capaz de tirar de ella, sin asomo de la tendinitis que le hizo retirarse de Indian Wells.

Así, el español suma su triunfo número 69 en Montecarlo, por solo cuatro derrotas sumadas en las 15 ocasiones que lleva jugando este torneo. Novak Djokovic, en 2015, fue el último rival en derrotarle en el Monte Carlo Country Club.

Este año se miran una vez más desde extremos opuestos del cuadro. Ambos han dado ya el primer paso hacia un nuevo duelo.