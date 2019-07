A pesar de la derrota ante Boca Juniors, Miguel Herrera destaca funcionamiento

Ciudad de México.- La pretemporada del América comenzó con una derrota, cosa que a Miguel Herrera no le preocupa afirmando que se va safisfecho por como vio al equipo en el terreno de juego.

No te vas con el resultado que quieres pero el funcionamiento me encantó y eso me deja tranquilo. Los muchachos lo hicieron bastante bien, están levantando la mano y la competencia interna hace que el equipo suba su nivel de juego", dijo el 'Piojo'.

El técnico también hablo si esque que el defensa Edson Álvarez sale al viejo continente, tiene un remplazo con Rubén González, quien ha mostrado grandes capacidades con los azulcremas.

Es un gran jugador que mostró temple. Por eso lo trajimos, parece que lleva rato jugando con nosotros y me deja tranquilo saber que si sale algo con Edson, que se ha hablado y a mí no me ha dicho nada Santiago (Baños), pues tendré equipo más completo. Si no sale pues mejor, sumo otro jugador a la competencia, y si sale, traje un jugador que puede suplir esa baja", finalizó.