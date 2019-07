¿A seguir al hermano? Jonathan Dos Santos quisiera jugar con Giovani

Ciudad de México.- Jonathan Dos Santos, autor del gol con el que el 'Tricolor' ganó la Copa Oro en días pasados, mencionó que no descarta la posibilidad de jugar una vez más a lado de su hermano Giovani, esta vez en el futbol mexicano con las Águilas del América.

Nunca se sabe, me encantaría (ir al América); es el club en el que siempre he querido jugar, desde chiquito lo he visto en televisión y tengo muchos ídolos en el América: Pavel Pardo, Germán Villa. Nuestro sueño siempre ha sido jugar juntos, es difícil que suceda entre dos hermanos en muchos equipos, pero me encantaría", señala el mediocampista.