A seis años de la partida de 'Chucho' Benítez, esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- Acababa de ser campeón con el América, en aquel épico encuentro que los azulcremas le sacaron con las garras a Cruz Azul. ‘Chucho’ Benítez había sido pieza medular de aquel equipo durante el torneo pero su sueño era traspasar las fronteras.

Unos días después de aquel histórico título, ‘Christian’ Benítez, de 28 años en aquel verano del 2013, firmó un contrato para jugar con el Jaish SC de Qatar, una liga que apenas empezaba a tomar forma y reclutaba muy buenos jugadores.

Bénites llegó con toda la ilusión de trascender en el futbol qatarí, pero la vida, la cultura y quizá el idioma del país de medio oriente le jugarían una mala pasada.

Los primeros reportes indicaban que ‘Chucho’ llegó al hospital aquejando dolores abadominales, producto de una peritonitis, que presuntamente no fue bien tratada, esto porque los doctores no entendían al jugador ecuatoriano y este no podía comunicarles de forma correcta.

La autopsia revelaría que Christian había fallecido por una insuficiencia cardíaca, probablemente producida por esa peritonitis.

Los doctores dijeron, tras la segunda autopsia que probablemente ‘Chucho’ moriría en unos días o meses más por una condición del corazón.

Tenía un problema en su arteria coronaria, una enfermedad en el corazón que sólo se le podía conocer en una autopsia", dijo Luis Chiriboga, presidente de la FEF, tras dar a conocer los resultados médicos.

Un día más, dos días más, un mes más (...) En palabras sencillas, nuestro querido Chucho estaba condenado a morir. Eso es lo que me ha dicho el doctor (Patricio) Maldonado (de la Federación)", explicó el dirigente.

Sin duda, Christian Bénites fue uno de los últimos grandes ídolos del americanismo.