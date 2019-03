Adiós a 'The Notorious', Conor McGregor anuncia su retiro de MMA

Las Vegas, EU.- Luego de los últimos escándalos en los que se vio inmerso, el peleador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor, anunció su retiro del octágono a través de sus redes sociales.

He decidido retirarme del deporte formalmente conocido como 'Artes Marciales Mixtas, Deseo a todos mis viejos colegas que les vaya bien en la competición. Yo ahora me uno a mis excompañeros en esta aventrua, ya en el retiro", escribió 'The Notorious' a través de su cuenta de Twitter.