Adiós a una leyenda: El luchador Jushin ‘Thunder’ Liger anuncia su retiro

Ciudad de México.- Después de más de tres décadas de lucha tanto en el ring como contra los obstáculos que intentaron impedir sus metas de vida, el luchador japonés Keiichi Yamada, conocido en el mundo de la lucha libre como Jushin ‘Thunder’ Liger, anunció su retiro.

De acuerdo con diversos medios, Keiichi Yamada convocó a una rueda de prensa para revelar su decisión y exponer que su última lucha tomará lugar en enero de 2020 en el Tokyo Dome, como parte del New Japan Pro Wrestling Kingdom 14, evento en el que ha tenido una larga y exitosa carrera.

El luchador de 54 años de edad es considerado uno de los más grandes referentes de dicha disciplina, figura tras la cual se reporta existe una historia de superación.

Keiichi Yamada, quien se basó en el manga Jushin Liger para convertirse en Jushin ‘Thunder’ Liger, inició su carrera en la lucha libre en 1984 después de un complicado acceso a la preparación para el deporte.

A corta edad, el luchador no fue admitido en el gimnasio de la New Japan Pro-Wrestling, por lo que decidió viajar a México y comenzar a entrenar ahí pese a que no vivía en las mejores condiciones. Finalmente, las aptitudes del japonés dieron paso a que pudiera regresar a su país para continuar su formación.

Entre los muchos reconocimientos a los que ha sido acreedor, se reporta que Jushin ‘Thunder’ Liger puede presumir de ser el luchador que más veces ha ganado el Campeonato IWGP de peso completo junior, con un récord de 12 ocasiones.

Pese a que la noticia ha resultado impactante para los fans de Keiichi Yamada, todo admirador de su desempeño en el ring tendrá oportunidad de verlo pelear una vez más antes del próximo año, ya que Jushin ‘Thunder’ Liger quiere realizar una gira por Japón y todo el mundo para dar muestra de su poder de nueva cuenta.