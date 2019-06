Adiós a una leyenda: Rafa Márquez se despide de las canchas en último juego

Ciudad de México.- El mítico Rafael Márquez se despidió de forma oficial de su carrera en el futbol al decir adiós en casa y entre amigos. Con un 2-1 entre los Amigos de Rafa Márquez y las Leyendas Internacionales, el jugador fue homenajeado en el Estadio Jalisco, duelo que también fue a beneficio a la Fundación Scholas, del Papa Francisco.

Frente a más de 12 mil personas, Márquez se puso los zapatos y dio muestras de su gran calidad, en un duelo donde vistió las dos camisetas.

Hace unos días se confirmó que Rafa no seguirá como presidente deportivo del Atlas. Este miércoles, por medio de un mensaje en redes sociales, el símbolo de los rojinegros se despidió de los aficionados.

He evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado”, escribió el 'Káiser mexicano