Aficionados del Inter se burlan de la 'Juve' por la eliminación en Champions

Milán, Italia.- La ‘Curva Nord’ del Giuseppe Meazza, en donde están los seguidores más radicales del Inter de Milán, se burló de la Juventus por su caída en Champions League.

Previo al Clásico de Italia por la jornada 34 del Calcio, los aficionados desplegaron un mosaico justo a la salida de los jugadores a la cancha donde estaba la leyenda: “Game Over” (Fin del juego).

Los ultras del Inter se burlaron de la Juventus por su prematuro adiós en Champions League ante el joven Ajax en la instancia de los Cuartos de Final. También se observó otra pancarta con la leyenda: “Oops… you did it again” (oops… lo hiciste de nuevo).