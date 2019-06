'Aguas' Cuauhtémoc: David Faitelson presumen una foto con Andy Ruíz Jr.

Estados Unidos.- No hay día que el comentarista de ESPN, David Faitelson no entre en polémica ya sea en redes sociales o en los programas en los que le toca estar, pero sin duda algo que los internautas no le dejan de recordar es aquel altercado que tuvo con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

El periodista ha publicado una foto con el campeón de peso pesado Andy Ruíz Jr. con el siguiente mensaje.

Me hacen favor de avisarle a @cuauhtemocb10 de mi nuevo “amigo”... pic.twitter.com/icI6tburYp — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 21 de junio de 2019

El hecho se dio en el puerto de Veracruz en las instalaciones del Estadio Luis 'Pirata' Fuente, tras un duelo entre Tiburones Rojos de Veracruz y las Águilas del América, en ese momento Blanco jugaba con el América y Faitelson era comentarista de TV Azteca.