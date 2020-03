Alejandra Sandoval Rivera va a los Juegos Nacionales Conade 2020

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta, la cajemense Alejandra Sandoval Rivera demostró que es una de las mejores exponentes del deporte ciencia a nivel nacional, al conquistar le primer lugar de la etapa estatal de los Juegos Nacionales Conade 2020.

Alejandra se impuso dentro de la categoría 15-16 años femenil de esta competencia que reunió a ajedrecistas de todo el Estado en la ciudad de Hermosillo, donde la obregonense dio cuenta de sus rivales en los tableros, obteniendo el boleto a la etapa nacional de los Juegos, la cual se llevará a cabo en Tabasco, en abril próximo.

Además de Alejandra, otros cinco ajedrecistas cajemenses consiguieron su pase a los Juegos Nacionales Conade 2020, siendo ellos Tadeo Natanael Soto Salcido (Sub 14 varonil), Manuel Alejandro Solís Vega (Sub 16 varonil), Luis Ramiro Mendoza Salazar (Sub 18 varonil), María de la Luz Parra Calderón (Sub 12 femenil) y Karla Melissa Álvarez Ponce (Sub 18 femenil).