Álex Cora, manager campeón de beisbol, rechaza invitación de la Casa Blanca

Washington, EU.- Álex Cora, manager del equipo de béisbol campeón de 2018, los Boston Red Sox, declinó asistir a la celebración y felicitación que se realizará en la Casa Blanca el día de hoy.

Cora informó, mediante un comunicado, que la razón es que considera que los esfuerzos por apoyar a los damnificados de su natal Puerto Rico, tras el paso del huracán 'María' han sido escasos. Declaró que no se sentía cómodo como para celebrar. También agregó:

Lamentablemente, todavía estamos batallando. He usado continuamente mi voz para que los puertorriqueños no seamos olvidados y mi ausencia no es diferente."