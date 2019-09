Alex Morgan critica y arremete contra Cristiano por el caso de la violación

Washington, EU.- La jugadora estrella de Estados Unidos, Alex Morgan, volvió a criticar y arremeter contra Cristiano Ronaldo por el caso de acoso sexual que el portugués supuestamente vivió con una joven americana en 2004.

En entrevista para Sports Illustrated, Morgan mantuvo su postura e insinuó que Cristiano tuvo un trato preferencial, ya que habían evidencias de encubrimiento hacia el lusitano.

No preveo acercarme a él de manera diferente a como me acercaría a cualquier otra persona con la que me encuentre. Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas".