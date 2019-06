Alexa Moreno queda fuera de los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Gimnasia publicó la lista definitiva de atletas que integrará el equipo de artística femenil que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la que quedó descartada Alexa Moreno.

Moreno, quien no participó en la última evaluación que se realizó en Querétaro, sufrió un golpe en la cabeza durante el Campeonato Nacional de Querétaro el sábado pasado y perdió el conocimiento por algunos minutos, mientras que el domingo tuvo dolores de cabeza y vómito por lo que el médico le recomendó que no participara en el último día de la competencia.

La verdad no lo sé. Si puedo, qué bueno, si no pues ya darle la vuelta a la página y lo que sigue. Ahí no se acaba el ciclo. A final de cuentas nosotros estamos buscando la clasificación a Juegos Olímpicos y este año en realidad esa es la prioridad”, declaró Moreno en entrevista a Milenio.