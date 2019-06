Ana Gabriela Guevara comete error con respecto a evaluación de Jahir Ocampo

Ciudad de México.- En un intento por someter la voz de los atletas que en redes sociales han denunciado injusticias en la conformación de la Selección Mexicana de Clavados, la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, escribió un mensaje en una de sus cuentas de Twitter que evidencian su desconocimiento sobre la supuesta evaluación que hizo la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Muy estimado Teniente tengo información que usted y otros clavadistas más, en acuerdo de sus entrenadores a lado de la FMNA acudieron a un selectivo el cual su resultado no favorable,no me corresponde hacer análisis de un segundo lugar muy claro! Por ello se denomina SELECTIVO pic.twitter.com/cLCAfskBK5 — AnaGuevara (@AnaGGuevara) 11 de junio de 2019

Sin embargo, lo que señala la propia directora de Conade es falso porque en principio la Federación Mexicana de Natación no es FMNA si no FMN y el organismo rector de la natación en el país no realizó un selectivo, fue un Control Interno.

La competencia bautizada como Control Interno de Primera Fuerza y que se realizó extrañamente a la semana pasada a puerta cerrada, respaldado por la propia Conade, serviría como un elemento de evaluación y no determinante.

Si bien Ocampo y Rommel Pacheco fueron superados en el Control Interno por Yahel Castillo y Juan Celaya en sincronizados de tres metros, los resultados internacionales de la primera pareja sobresalen a los de la segunda.