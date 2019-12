André-Pierre Gignac 'calma las aguas' tras preocupante mensaje a la afición

Monterrey, Nuevo León.- André-Pierre Gignac generó preocupación entre la afición de Tigres luego de publicar en redes sociales que antes del jueves mandaría un mensaje dirigido precisamente a los seguidores del cuadro felino, lo que de inmediato levantó especulaciones sobre una posible salida del club.

Media hora después, el delantero francés aclaró, por la misma vía, que se trata de una explicación por la eliminación en Cuartos de Final frente al América.

Hey, tranquilovsky (sic), solo no me quiero esconder después de una eliminación y me gustaría, como siempre lo he hecho, darles explicaciones”, aclaró Gignac, quien tiene contrato con Tigres hasta 2021.