Andre Pierre Gignac considera que Tigres es el rival a vencer en Liga MX

Monterrey, Nuevo León.- André-Pierre Gignac regresó de sus vacaciones en Francia, listo para la pretemporada con Tigres y buscar más campeonatos en el club, y sin mostrarse altanero, comentó que son el rival a vencer en la Liga MX.

El delantero francés tuvo un buen periodo de descanso tras el campeonato del Clausura 2019 y espera poder repetirlo durante la próxima temporada, pues es más fácil disfrutar con la familia después de un título.

Cada año, cada equipo, el partido más importante para ellos, no quiero ser creído, pero creo es contra Tigres, llenamos los estadios. La gente quiere ver a Tigres. Este año no vieron al mejor Tigres, hay que decirlo, porque este año Nahuel fue la figura y no estamos tan contentos. Con 'Tuca' sabemos que vamos a trabajar demasiado, entonces venimos preparados”, dijo en el aeropuerto Mariano Escobedo.