Andrés Guardado: "Hasta que me echen estaré dispuesto con la Selección“

Ciudad de México.- Luego de varias críticas que ha recibido por su reciente paso con la Selección Mexicana, Andrés Guardado aseguró que dejará al combinado nacional hasta que decidan no convocarlo.

Andrés Guardado negó que haya rechazado al Tri, al contrario, confirmó que su ausencia en los encuentros de fecha FIFA después de Rusia 2018 fue decisión de Ricardo Tuca Ferretti.

Nunca, nunca, eso es totalmente mentira (pedir no ser convocado). Tampoco me gusta salir en momento y decir esto es mentira o desmentir cada noticia, no puedo ponerme a desmentir todo porque no viviría, pero yo nunca he dicho que no quiero ir”, reveló.