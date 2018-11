Andrés Iniesta habla sobre la depresión que sufrió en 2009

Madrid, España.- El jugador español Andrés Iniesta, reveló la depresión que sufrió en algún tiempo, donde deseaba que “llegara la noche para tomarse un pastilla”.

Iniesta explicó que la depresión que sufrió fue después de haber conseguido el triplete con el conjunto azulgrana.

Ganas el triplete, metes el gol al Chelsea, ganas la Champions, un año increíble, y no sé después te encuentras mal, algo raro, no sabes catalogarlo y ahí empieza un proceso donde te encuentras mal y no sabes por qué, te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no estás bien”.

Afortunadamente, el mediocampista contacto a un psicólogo con quien estuvo en tratamiento.

Una tarde estaba en casa y me encontraba muy mal. No era yo, no me iba bien. Llamé al médico y le dije 'o hacemos algo o no sé qué va a pasar', le dije 'necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo de esta situación”.