Andrés Iniesta lamenta no haber ganado más Champions con Barcelona

Kobe, Japón.- Andrés se sinceró en su última entrevista y por primera vez habló de su mayor lamento durante su etapa como jugador del Barcelona. Uno de los grandes jugadores del equipo 'culé', se despidió del Camp Nou la pasada campaña tras 22 años en el equipo, pero sigue con una espina clavada por no haber conseguido más títulos en la Ciudad Condal.

Iniesta sumó a su palmarés unos 30 trofeos en su paso por el Barcelona, entre ellos, la Champions League que ganaron en el 2015.

El mayor lamento de Iniesta junto al Barcelona se quedó en la competición europea, pero Andrés no se siente celoso de los trofeos que levantó el Madrid:

No me siento enojado. Por supuesto que me habría gustado ganar más Champions. ¿A quién no? Pero creo que la gente debe de estar orgullosa de lo que se ha logrado”, declaró el mediocampista español.