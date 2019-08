Andy Ruiz: "Me encuentro confiado en ganar la revancha a Anthony Joshua"

Ciudad de México.- El boxeador Andy Ruiz asegurá que volverá a vencer a Anthony Joshua, revancha que se realizará el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.

El actual campeón mundial de peso pesado expresó: "tengo deseos de tumbarlo de nuevo". El mexicano derrotó por la vía del nocaut al británico el pasado 1 de junio.

Me siento bien, desde esa noche a la fecha han sido los mejores momentos de mi vida, cada día despierto alegre y por ahora me encuentro confiado en ganar la revancha a Joshua.", señaló.

La pasaba mal porque no me daban peleas, perdí una casa al no tener dinero para pagar la hipoteca. Todo cambió a partir de ese nocaut, gracias a Dios ahora puedo ayudar a mi familia.", confesó.