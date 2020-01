Andy Ruiz pierde la paciencia y despide a su entrenador Manny Robles Jr

Estados Unidos.- La polémico con respecto a Andy Ruiz no ha cesado desde su derrota en la revancha ante Anthony Joshua, y ahora el boxeador despidió a su entrenador Manny Robles Jr.

En entrevista para ESPN, Robles señaló que ya esperaba recibir esta noticia desde el campamento previo a la segunda pelea en contra del británico.

Además, Manny señaló que existió una falta de compromiso por parte del mexicoamericano durante su preparación.

Realmente creía que íbamos a lograrlo de nuevo en la segunda pelea, pero obviamente no se puede si el boxeador no está ahí, si el boxeador no lo quiere. Hice todo lo que pude como entrenador, maestro, amigo, pero como ya dije, si el boxeador no está ahí, ¿qué puedo hacer?",