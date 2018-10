"Ante Dios no me drogaría": Julio César Chávez niega drogarse en baño del Papa

Ciudad de México.- Julio César Chávez fue tajante y de forma directa negó haber consumido drogas en el Vaticano cuando visitó al Papa Juan Pablo II hace más de 20 años.

Tras la controversia que se armó luego de que supuestamente su hermano Rodolfo relatara en el libro de Javier Cubedo esta travesura del expugilista, es que Julio César decidió romper el silencio y contar su versión.

Durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando, el exdeportista subrayó:

No me drogué en el baño del Papa, eso es mentira la verdad, eso lo escribió Javier Cubedo, no lo escribió mi hermano Rodolfo, la verdad con todo respeto, yo no me drogué en el Vaticano”.

Sobre su experiencia en el lugar, Chávez contó:

el Papa me iba a recibir en el Vaticano y desafortunadamente tuvo que salir de emergencia, me habló por teléfono y me dijo que lo disculpara, le dije que cómo iba a disculpar yo al Papa si es lo más grande que hay en la Tierra, entonces me hicieron una comida ahí los obispos y los cardenales”.

Pero para acentuar su versión, JC reiteró:

la verdad nunca pasó eso, con todo respeto, por más drogado que anduviera no cometería esa cosa (…) ante Dios no, la verdad, yo creo que Javier Cubedo se equivocó al poner eso. Efectivamente yo usaba drogas cuando fui al Vaticano, pero en ese momento yo me abstuve porque tengo un gran respeto al Vaticano, obviamente que ya saliendo si lo pude hacer, pero adentro no lo hice”.

Cabe recordar que acuerdo a lo narrado en el libro de Cubedo, la historia sucedió así: