Antonio Brown, relegado por supuesta amenaza al gerente de los Raiders

Oakland, EU.- Este jueves, Antonio Brown fue suspendido del equipo por supuestamente amenazar a golpes al gerente general de los Raiders, Mike Mayock, indican algunos medios.

Mayock anunció a la prensa que Brown se ausentaría de los entrenamientos, aunque no especifico la razón.

Antonio Brown no está en el edificio hoy, no va a estar practicando. No tengo más información para ustedes en este momento y cuando tenga algo y sea apropiado, todos la tendrán, lo prometo", relató el gerente.