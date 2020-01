Antonio Mohamed revela la causa de su riña en contra de Jürgen Klopp

Argentina.- Durante el partido de futbol que disputaron los equipos Rayados de Monterrey y Liverpool, en el minuto 75, muchos se percataron de una riña entre el director técnico Antonio Mohamed en contra de Jürgen Klopp; se desconocían las razones por las cuales esto sucedió, pero en una entrevista a un medio argentino, 'El Turco', respondió esta incognita.

Pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Mohamed Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un mari... Cuando lo vi, primero me reí, después lo pu... un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura", menicionó a Enganche.

Así que me parece que le dije la con... bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro", finalizó Antonio Mohamed.