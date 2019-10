Antonio Mohamed 'se calienta' en vivo: Reta a periodista a renunciar

Ciudad de México.- Antonio Mohamed, el nuevo técnico de los Rayados de Monterrey, fue contundente con uno de los panelista del programa de Fox Sports, ‘La Última Palabra’, cuando este explicaba que el panorama de ‘La Pandilla’ era negro, de cara a la Liguilla del futbol mexicano y el mundial de Clubes.

Insistentemente, Alejandro Blanco, periodista de Fox Sports, recordado por una pifia en la que señaló, “Volvemos a Futbol Picante”, programa de la competencia, le mencionaba al ‘Turco’ el panorama complicado de su equipo para lograr los objetivos.

Por lo que Antonio Mohamed fue preciso al señalar:

A mí me va mal en el Mundial de Clubes, no clasificó a Liguilla y me voy. ¿Y si me va bien? Tú sigues trabajando, ¿no? Si yo clasificó a Liguilla y hago un buen Mundial de Clubes, tú dejas de trabajar acá", retó el timonel.