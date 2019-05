“Árbitros se ganan partidos acariciando rodillas o haciendo favores”: Chacón

Ciudad de México.- Tras retirarse como árbitro profesional luego de 15 años de actividad, Francisco Chacón le tundió a sus excolegas, al decir que varios de ellos se ganan designaciones a partidos importantes, al "sobarle el 'lomo' a alguien" o "haciendo favores".

Siempre existe quién se gana las cosas sobándole el lomo a alguien, acariciándole la rodilla o a lo mejor hasta otra parte. Yo la parte mía, la que me correspondía era ganarme las designaciones dentro del terreno de juego, cosa que siempre hice; y la gente que no se las gana ahí, se las gana haciendo favores, haciéndola de chofer o haciéndose el chistoso, ellos sabrán por qué, porque seguramente no les alcanza lo que hacen en el terreno de juego", señaló el exsilbante.