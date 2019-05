Arjen Robben dice que la razón de su salida del Real Madrid fue por CR7

Munich, Alemania.- Antes de que Arjen Robben llegara al Bayern Munich, pasó por el Real Madrid, pero justo cuando Cristiano Ronaldo se integró al conjunto blanco, el neerlandés tuvo que irse, y esto no fue coincidencia, pues explicó que Florentino lo vendió para recuperar el dinero invertido en el portugués y otros futbolistas.

No fue sólo por Ronaldo. Florentino Pérez había regresado como presidente y compró a Ronaldo y también a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. Pagaron tanto dinero que nos dijeron que necesitaban recuperar alguno con salidas

Pese a estas declaraciones, Arjen no se arrepiente de haber llegado al equipo alemán, pues aseguró que fue la mejor decisión que ha tomado en toda su carrera.

La decisión no fue fácil. Estaba dejando un gran club como el Real Madrid y no había cómo volver atrás. En comparación, el Bayern no tuvo tanto éxito en Europa y mi objetivo siempre fue ganar la Champions League. Quería demostrar que era lo suficientemente bueno. El cambio al Bayern fue la mejor decisión de mi carrera", puntualizó.