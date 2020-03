Atleta del futbol español cuenta cómo vive tras dar positivo a Covid-19

Madrid, España.- El coronavirus ha tenido una rápida expansión alrededor del mundo por su facilidad de contagio, haciendo que nadie este exento a infectarse, incluso los deportistas de alto rendimiento como es el caso de Jonathas de Jesús de 31 años, futbolista del equipo del Elche, quien se convirtió en el tercer atleta infectado por Covid-19 en España.

Jonathas decidió compartir su experiencia al sufrir todos los síntomas de la enfermedad, donde destaca que comenzó con una sensación muy mala de fiebre y al presentar un alto dolor de cabeza, pensó que era migraña pero decidió hablarlo con el médico del equipo quien le ordenó que se realizará el test porque todos eran síntomas de coronavirus.

Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma. Si yo soy deportista y me sentí así, imagínate cómo se sentirá una persona mayor”, mencionó el jugador.