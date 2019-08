Atleta mexicano quedó fuera de Lima luego de un mal diagnostico médico

Ciudad de México.- El triatleta mexicano, Rodrigo González, reveló que no pudo participar en los Juegos Panamericanos Lima debido a una lesión mal diagnosticada.

Recordó que durante un entrenamiento de pista sintió una contractura muscular, por lo que fue a Xalapa, Veracruz, donde le dijeron que tenía una lesión en el vasto externo, pero él sentía la molestia en el bíceps femoral.

Lo frustrante es que por este mal diagnóstico el fisioterapeuta me atendió un músculo que no era. Así me fui a la Serie Mundial de Edmonton, que fue una semana antes de los Panamericanos", comentó.