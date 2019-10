Brock Lesnar tendrá su revancha ante Caín Velásquez, pero ahora en WWE

Nevada, EU.- Este viernes se hizo oficial la revancha entre Brock Lesnar y Caín Velásquez, pero ahora el combate se realizará en Arabia Saudita y dentro de la empresa WWE.

El peleador mexicoamericano decidió acabar con su compromiso con la UFC para dedicarse de lleno al mundo de la lucha libre, en donde volverá a verse las caras en contra de un viejo conocido en el evento 'Crown Jewl'.

'El Toro' Velásquez ya tuvo una experiencia dentro de este deporte, pues debutó en el evento Triplemanía XXVII de Lucha Libre AAA, en un pelea lado de Pshyco Clown y Cody Rhodes en contra de Taurus, Killer Kroos y Texano Jr.

Caín, este es mi mundo, mi casa, soy el conquistador. Para mí esto no es un show. Durante 10 años he esperado este momento, cada mañana veo la cicatriz que me hiciste en la cara”, resaltó el mexicano durante una conferencia de prensa.