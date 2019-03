Burnley muerde al 'lobo': Wolverhampton de Jiménez pierde la buena racha

Londres, Inglaterra.- Dicen que los peores golpes son los que no te esperas y eso fue lo que le pasó hoy al Wolverhampton de Raúl Jiménez, quien entró de cambio en la derrota 2-0 que el modesto Burnley le propinó al equipo sensación de la Premier League.

El entrenador Nuno Espirito Santo decidió no utilizar de inicio al goleador mexicano, dado que no estuvo con su equipo durante la semana completa por la Fecha FIFA y lo metió hasta la parte complementaria, pero esta vez Raúl Alonso no encontró la portería del equipo rival.

Así, los 'Wolves' vieron cortada una racha de dos juegos sin perder en la Premier League y se quedaron con 44 unidades en la séptima posición de la tabla, pero podrían perder lugares a la espera de los resultados del Leicester City, Watford y el West Ham de Javier Hernández, equipos que les siguen los talones.