CR7 da consejo de humildad a quienes quieren ser 'estrellas' de futbol

Turín, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo aconsejó a los jugadores que buscan convertirse en las próximas estrellas del futbol que deben ser humildes y sin importar lo que logren en su carrera tienen que "aprender a que no lo sabes todo".

En entrevista concedida a la revista ICON de El País, el crack lusitano manifestó que, pese a ser considerado uno de los mejores futbolistas en la historia, cuando llegó a la Juventus se dedicó a trabajar para ganarse un lugar en el cuadro titular.

Lo primero que hago es ser yo, no ser más. Mi ética de trabajo es siempre la misma. Si un dueño de una empresa llega y empieza a rajar de todo el mundo, la gente no le verá como un líder. Dirá, ‘este es mi jefe, pero no me trata bien’. Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo", expresó.