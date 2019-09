CR7 lanza misterioso mensaje después de perder el The Best ante Lionel Messi

Turín, Italia.- Cristiano Ronaldo no asistió al premio The Best, distintivo que perdió frente al argentino Lionel Messi, por lo que el astro portugués decidió publicar una fotografía con un misterioso mensaje.

El jugador subió la imagen a su cuenta de Instagram y se puede percibir al futbolista sentado en un sillón y con los pies sobre una almohada.

Paciencia y persistencia son dos características que diferencian a un profesional del aficionado. Todo lo que hoy es grande, un día empezó pequeño”.

Tú no puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y ten en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer”, escribió Cristiano en el post.

El exjugador del Real Madrid quedó relegado al segundo lugar de los futbolistas con más galardones de este tipo, pues Messi ya lo adelantó por uno.