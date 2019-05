Caixinha: “En México hay pasión por el futbol, pero van cuando está de moda”

Ciudad de México.- Ante la baja asistencia en las tribunas, Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, lanzó un mensaje a la afición y aseguró que en México hay mucha pasión por el futbol pero solo cuando esté de moda.

En México no veo tanto eso, hay una pasión tremenda por el futbol y los clubes, pero se hacen presentes si están de moda -si el equipo va bien entonces yo soy el aficionado, me pongo (la playera) y voy a todos los partidos- si el equipo no está tan bien, en esos momentos es cuando debes dar tu mejor apoyo y a lo mejor te retiras un poquito”, aseguró Pedro.