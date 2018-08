Cajemense listo para cumplir un sueño de campeonato en Tijuana

Ciudad de México.- Las oportunidades llegan y la dedicación como el esfuerzo, tienen por completo su recompensa, por ello, el boxeador cajemense Ramón Meza tiene en sus manos, la disputa del título de la Fecarbox (Federación Centroamericana de Boxeo) avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El próximo 10 de agosto, es la fecha pactada para que el pugilista pueda dar una muestra de lo que es capaz dentro del cuadrilátero, donde en la misma función, la compartirá con el venezolano, Francisco Cuadrado. La ciudad de Tijuana, Baja California, una de las cunas de este deporte, en donde han salido grandes campeones mundiales, será la sede de la velada boxística en donde los involucrados en esta magna función darán lo mejor de sí en cuanto a una verdadera batalla se imponga.

Para el cajemense, esta oportunidad es de oro ya que no la desaprovechara en ningún momento posible, “estamos conscientes de que esta pelea será de muchas emociones y espero no poder defraudar a todos los que me han apoyado en este camino”, señalo el boxeador.